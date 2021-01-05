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Новогодние елки от «Ночных волков» продолжаться до 18 января

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Стартовал сезон новогодних ёлок от «Ночных волков». В центре сюжета шоу — всем известные герои сказок: Айболит, Емеля, русалки и лесные волки. Им предстоит вступить в схватку со злом — и, конечно, победить его. Дети замечают: на обычный мюзикл эта ёлка не похожа. Мотоциклисты собирали необычные декорации для спектакля вручную. Средства передвижения героев — настоящие музейные экспонаты. На сцену выехали: голова богатыря из поэмы Пушкина, волшебная печь Емели, гигантские мотоциклы. На создание одной такой машины у байкеров уходили недели. Представления проходят ежедневно до 18 января.

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