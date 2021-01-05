Специалисты комплекса «Сапун-гора» завели двигатель Т-34
В Севастополе реконструировали легендарный Т-34. Танк восстановили специалисты мемориального комплекса «Сапун-гора», сообщает телеканал «Известия». Двигатель машины завели впервые за долгие годы. Запуски военной техники на «Сапун-горе» будут регулярными. Для посетителей организована экспозиция на свежем воздухе. Пока гости музея могут рассмотреть в деталях лишь Т-34. Остальные машины выставят в начале весны.
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