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Ветерана из Новосибирска поздравили с новогодними праздниками

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Ветерана Великой Отечественной войны из Новосибирска поздравили с Новым годом. К Михаилу Васильевичу в гости пришли служащие 41-й армии центрального военного округа, сообщает телеканал «Известия». Для пенсионера записали концерт госансамбля песни и танца «Чалдоны». Михаил Асанов попал в армию, когда ему было всего 16 лет. На фронт юношу отправили в мае 1944 года. Михаил Васильевич участвовал в боях под Витебском, штурме Кёнигсберга, в освобождении Белоруссии. Ветеран награждён орденом Славы, двумя медалями «За отвагу».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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