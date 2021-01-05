В Новосибирске мать обнаружила в квартире обезглавленное тело сына

В одной из квартир в Советском районе города Новосибирска мать обнаружила обезглавленное тело 48-летнего сына. Об этом 4 января сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

По версии следствия, мужчина был убит в своей квартире во время распития алкогольных напитков с ранее судимыми друзьями.

Предполагается, что у них возник конфликт, в ходе которого гости убили мужчину. Голова была найдена в пакете под окнами дома, где жил погибший.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

22 декабря сообщалось, что в центре Москвы обнаружили тело женщины без головы. Уточнялось, что труп нашли в Ружейном переулке.