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В Новосибирске мать обнаружила в квартире обезглавленное тело сына

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В одной из квартир в Советском районе города Новосибирска мать обнаружила обезглавленное тело 48-летнего сына. Об этом 4 января сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

По версии следствия, мужчина был убит в своей квартире во время распития алкогольных напитков с ранее судимыми друзьями.

Предполагается, что у них возник конфликт, в ходе которого гости убили мужчину. Голова была найдена в пакете под окнами дома, где жил погибший.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

22 декабря сообщалось, что в центре Москвы обнаружили тело женщины без головы. Уточнялось, что труп нашли в Ружейном переулке.

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