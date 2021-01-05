Выборы в Джорджии определят баланс сил в конгрессе

В штате Джорджия состоится второй тур выборов в сенат. Голосование определит баланс сил в верхней палате конгресса, передает телеканал «Известия». Спор идёт за два оставшихся места. Республиканцы рассчитывают сохранить большинство, чтобы контролировать этот орган власти. Сейчас сенаторы от этой партии занимают 50 мест. У демократов 48 кресел в сенате. Досрочно на выборах проголосовали 40% избирателей. По почте свои бюллетени направили более 3 млн человек. Подведение окончательных итогов займёт несколько дней.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.