18 светофоров и много знаков появились на одном перекрестке в Ростове
В Ростове на перекрёстке появилось сразу 18 светофоров. Кроме того на дороге установлено множество знаков. ГИБДД выясняет обстоятельства появления сигналов, сообщает телеканал «Известия». В Ведомстве отметили, что не участвовали в проекте строительства дороги. Местные автовладельцы считают, что знаки и светофоры могут противоречить друг другу.
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