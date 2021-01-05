18 светофоров и много знаков появились на одном перекрестке в Ростове

18 светофоров и много знаков появились на одном перекрестке в Ростове

2021-01-05 10:03:45

2021-01-05 10:03:45

2021-01-05 10:03:45

2021-01-05 10:03:45

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