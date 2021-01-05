Пушков привел пример либеральной политической цензуры в Facebook

Удаление сообщества «Джо Байден — не мой президент» в социальной сети Facebook представляет собой пример либеральной политической цензуры. Об этом 5 января в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Не найдя никаких реальных поводов, Facebook просто закрыл для них (участников сообщества. — Ред.) свою платформу по политическим мотивам. Это и есть либеральная политическая цензура в прямом смысле слова», — написал он.

Сенатор отметил, что на момент удаления сообщества его членами были 1,7 млн человек. Политик подчеркнул, что они не нарушали правил социальной сети. Также, по мнению сенатора, «либеральная цезнура в СМИ и в сетевых компаниях США — норма жизни». Однако для участников группы Байден так и не станет президентом, несмотря на действия Facebook.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменит решение о мерах.