С должников по алиментам взыскали 16,7 млрд за 11 месяцев 2020 года

За январь–ноябрь 2020 года судебные приставы взыскали по алиментам 16,7 млрд рублей, рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

Отмечается, это на 1,2 млрд рублей больше, чем было взыскано за аналогичный период 2019-го. По словам Желудкова, добиться выплаты алиментов приставам удалось по 78,9% случаев от общего объема исполнительных производств по алиментам.

Также он пояснил, что в отношении одного должника могут возбудить несколько исполнительных производств по взысканию алиментов.

«По состоянию на 1 декабря 2020 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов составил 795,8 тыс., что на 10,6 тыс. меньше, чем на начало года (806,4 тыс.) и на 17,8 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (813,6 тыс.)», — цитирует Желудкова «РИА Новости» во вторник, 5 января.

Ранее в декабре стало известно, что в 2021 году россияне смогут договориться об алиментах, разделить имущество, урегулировать порядок общения с детьми с бывшим супругом по телемосту, не встречаясь лично. Это может происходить при посредничестве нотариусов.