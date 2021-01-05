Джонсон объявил о третьем локдауне в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении третьего локдауна в стране, передает телеканал «Известия».

Из дома можно выходить только по важной необходимости. Школы перешли на удаленный режим работы. Зоопарки, магазины, рестораны закрылись.

Особые меры продлятся до середины февраля. За полтора месяца в Британии

вакцинируют 13 млн человек.

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