Вильфанд предупредил об аномальных температурах в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, жителям каких российских регионов в ближайшие дни следует ожидать погодных аномалий.

Так, аномально холодная погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской области, где температура ночью будет достигать -25 … -30 градусов, что ниже климатической нормы на 5–10 градусов.

Также температура ниже нормы на 15–18 градусов ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, где морозы будут доходить до -40 … -43 градусов.

«Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод», — цитирует синоптика ТАСС во вторник, 5 января.

В то же время тепло ожидается в Дальневосточном федеральном округе. Так, на севере Таймыра и Якутии температура будет выше нормы на 20–25 градусов.

Накануне Роман Вильфанд сообщил, что на европейской территории России с понедельника ожидается небольшое похолодание.