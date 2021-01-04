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США поставят Украине программное обеспечение для мониторинга СМИ

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Украина займётся мониторингом и анализом СМИ. Программное обеспечение Киеву платно предоставит Пентагон. Система будет предоставлять последние новости, передает телеканал «Известия». Программа будет информировать об авторах статьей. Согласно тендеру, Киеву нельзя приобретать оборудование КНР. США обеспечит Минобороны Украины сетевыми системами. IT-оборудование хотят доставить на военные объекты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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