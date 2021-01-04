В России рекордный рост объема наличных

В России объём наличных в обращении по итогам 2020-го года может превысить 13 трлн рублей, ожидают в Центробанке. С января по ноябрь показатель увеличился более чем на 20% и подошёл вплотную к обозначенному рубежу, сообщает телеканал «Известия». По итогам года масса наличных в стране может увеличиться на четверть, то есть на 2,8 трлн рублей, прогнозируют в Банке России. В таком случае будет побит рекорд прироста объёма денег в обороте 10-летней давности. Быстрее всего масса наличных рублей в минувшем году росла в марте — почти на 6% — и апреле — на 6,6%. Прошлой весной россияне особенно активно снимали деньги со своих банковских счетов, поскольку опасались вызванного пандемией кризиса.

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