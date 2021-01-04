Беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

В России продлили упрощённый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ, сообщает телеканал «Известия». Мера касается субсидий, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Гражданам не нужно подавать документы и заявление. Выплаты гражданам, имеющим на них право, будут продлеваться автоматически. Ранее упрощённый порядок действовал до 31 декабря 2020 года.



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