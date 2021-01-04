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Глава МЧС Крыма скончался от COVID-19

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Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался в одном из ковидных госпиталей республики. Об этом 4 января сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Да, буквально полчаса как поступила такая информация. В ковидном госпитале он скончался», — рассказал собеседник агентства.

Шахову было 65 лет. Он занимал должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым с июля 2014 года.

Согласно последним данным, COVID-19 подтвержден в Крыму у 26,2 тыс. человек, 540 человек скончались. Рекордный суточный прирост выявленных случаев COVID-19 был зарегистрирован 19 декабря — 357.

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