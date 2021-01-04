Скончался бывший солист группы Children of Bodom Алекси Лайхо

Бывший солист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо скончался в своем доме, сообщает в понедельник, 4 января, музыкальный лейбл Napalm Records.

«С тяжелым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы», — говорится в сообщении лейбла в Facebook.

О причинах смерти не сообщается.

Children of Bodom — финская группа, исполнявшая музыку в стиле метал. Она существовала с 1993 по 2019 год. Свое название коллектив получил благодаря произошедшему в 1960 году убийству трех подростков на озере Бодом.