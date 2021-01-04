В Греции медик привился препаратом Pfizer и попал в реанимацию

В Греции врач попал в реанимацию после вакцинации. Медик привит препаратом от Pfizer. Мужчина находится на аппарате ИВЛ, передает телеканал «Известия». У врача симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Минздрав не видит связи между вакцинацией и инфекцией. В Мексике врач также попал в реанимацию после вакцины Pfizer.

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