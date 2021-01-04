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«Северный поток - 2» будет завершен

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Вице премьер Александр Новак заявил что строительство «Северного потока – 2» будет завершен. Проекту активно помогают европейские партнёры, сообщает телеканал «Известия». Строительство продолжается, несмотря на санкции США. Зампред правительства оценил сделку ОПЕК+. Договоренности спасли ситуацию на нефтяном рынке. Цена черного золота могла упасть до отрицательных значений. Механизм ОПЕК+ продолжает оставаться актуальным.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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