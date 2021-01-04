Закрытие торгов в Токио

Торги в Токио закрылись в минусе из-за возможного введения ЧС. Индекс Nikkei потерял за день 0,68%, TOPIX — 0,56%. Инвесторы боятся, что введение ЧС в стране вызовет стагнацию, передает телеканал «Известия». В районе большого Токио усилилась вспышка COVID-19. Весь декабрь Япония била рекорды по приросту заболевших и смертям. За время пандемии — 245 тыс. больных и 3600 летальных исходов. Власти приостановили программу поддержки внутреннего туризма. Рестораны и кафе в крупных городах сократили время работы. Власти Японии вводили режим ЧС в апреле и мае прошлого года.

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