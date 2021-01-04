Генпрокуратура заблокировала более 340 мошеннических сайтов

Генпрокуратура России ограничила доступ более чем к 340 сайтам, откуда производились мошеннические действия в кредитно-финансовой сфере, сообщает в понедельник, 4 января, пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой РФ во взаимодействии с Банком России и Роскомнадзором обеспечивается принятие комплекса мер по пресечению распространения в российском сегменте сети «Интернет» недостоверной общественно значимой информации. Генпрокуратурой России в Роскомнадзор направлено 54 требования об ограничении доступа к более чем 340 подобным информационным ресурсам», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что Банк России направляет в МВД информацию для проверки и выявления преступной деятельности в интернете. После определения ее местонахождения материалы проверок направляются в соответствующие территориальные подразделения органов внутренних дел.

29 декабря Банк России сообщил, что с июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента на 2,5 млрд рублей. Рост этого показателя (+32% к такому же периоду прошлого года) объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа, добавили в регуляторе.