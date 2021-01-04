В Нагорный Карабах возвращаются беженцы

Еще около 100 беженцев вернулись в Нагорный Карабах. Из Армении жителей непризнанной республики привезли на автобусах, передает телеканал «Известия». Безопасность на пути следования обеспечили российские миротворцы. В Степанакерте беженцев встретили родственники и друзья. Всего с начала миротворческой миссии РФ в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись более 27,2 тыс. человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.