Эво Моралес осудил информационную войну против «Спутника V»

Информационную войну против «Спутника V» осудил Эво Моралес. Бывший президент Боливии заявил, что таким образом ставится под угрозу право народа на здоровье и жизнь, передает телеканал «Известия». Моралес добавил, что вакцину атакуют по идеологическим причинам. 30 декабря президент страны объявил, что власти подписали контракт о поставках "Спутника V" в Боливию. Россия предоставит стране 2,6 млн доз препарата.

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