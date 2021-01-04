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ЕГЭ по иностранному языку исключили из списка обязательных

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку не вошёл в список обязательных, следует из опубликованного в понедельник, 4 января, приказа Минпросвещения России вступил в силу 4 января.

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Согласно документу, изменения вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный в 2012 году и вводящий наряду с русским языком и математикой обязательный ЕГЭ по иностранному. Документ подразумевал, что выпускники должны сдaвать его с 2022 года.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам — русскому языку и математике, — говорится в документе.

Приказ вступает в силу 4 января 2021 года.

3 августа сообщалось, что Рособрнадзор поддержал решение Минпросвещения об отказе от введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) четыре года назад провел мониторинг и анализ работ по иностранному языку, в результате чего выяснилось, что существует «большая неравность» условий, связанных с преподаванием этого предмета. Так, в больших городах есть хороший уровень преподавания и практика применения, в то время как в сельских школах такого нет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла в 2019 году, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Участникам экзамена было решено предложить на выбор сдачу ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому языкам. Национальный родительский комитет обращался в Минпросвещения РФ с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена по иностранному языку должна проходить на добровольной основе.

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