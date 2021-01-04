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Из-за пандемии коронавируса инаугурация Джо Байдена будет сокращена

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Инаугурация Джо Байдена пройдет в усечённом формате. Причина изменения — пандемия коронавируса. Не будет традиционного парада во главе с избранным президентом, передает телеканал «Известия». Также организаторы приняли решение сократить количество гостей, которые смогут попасть на церемонию. Присутствовать на Капитолийском холме смогут члены конгресса. Каждый из них сможет пригласить одного гостя. Инаугурация Джо Байдена должна пройти 20 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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