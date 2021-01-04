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Во Владимирской области загорелся жилой дом

Во Владимирской области загорелся жилой дом

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Пожар произошел в жилом доме во Владимире в понедельник, 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 05:48 поступило сообщение, что по адресу: Владимирская область, город Собинка, улица Рабочий проспект, дом 7, произошло загорание в квартире на 3 этаже», - говорится в сообщении.

По состоянию на семь утра в доме горят помещения на третьем этаже на площади 100 кв. метров. «Также происходит горение части чердачного помещения на площади 1 500 кв. метров», - сказали в МЧС.

На месте пожара создан оперативный штаб. Спасатели эвакуировали 24 человека, из них 3 детей, спасен 1 человек при помощи спасательного устройства. На месте работают силы от МЧС России – 35 человек и 11 единиц техники.

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