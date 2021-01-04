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Кинолог рассказал о новогодних занятиях с собакой

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в понедельник, 4 января, в интервью «РИА Новости» о собачьих шахматах, каникроссе, ноузворке и о других интересных занятиях, которыми можно заняться с собакой во время новогодних праздников.

Праздничные дни, отмечает кинолог, самое время начать бегать по зимнему лесу или парку с питомцем. В каникроссе животное пристегивается к хозяину при помощи специальной шлейки и пояса, который крепится на бедрах. Главная задача собаки не просто бежать рядом, а тянуть хозяина.

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Другой вид совместных гонок — скиджоринг — предназначен для любителей лыж. Для этого собаку надо предварительно научить команды «Стой», «Вперед», «Направо», «Налево». Из снаряжения потребуется пояс для человека, который носят на талии, потяг, который будет соединять лыжника и собаку; специальная упряжь-шлейка для собаки и беговые лыжи.

Для гонок на собачьих упряжках обязательна профессиональная экипировка, которая обеспечит комфорт и безопасность собаки во время состязаний и тренировок. Голубев не рекомендует самостоятельно тренировать любимца для гонок, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Для тех, кто не собирается заниматься гонками профессионально, специалист предложил вариант попроще: обычные санки, крепкий канат и удобная шлейка.

Если выходить из дома не хочется, можно сыграть с собакой в ноузворк — игру по выявлению определенных запахов.

«Тренировки можно начать с поиска заранее спрятанного лакомства или любимой игрушки. Каждый раз, когда собака будет их находить, необходимо её поощрять. Затем можно усложнить задание и предложить собаке найти, например, запах гвоздики или корицы предварительно познакомив питомца с этими запахами», — пояснил кинолог.

Кроме того, эксперт предлагает сыграть с питомцем в собачьи шахматы. Во время игры пес перемещает конусы и пластинки по шахматной доске, чтобы в конечном итоге отыскать спрятанное под ними лакомство. По его словам, игра подойдет для тех, кто хочет обучить собаку логике и последовательности, а также интересно провести время вместе с животным.

Главное, заключил Голубев, что любые совместные занятия с питомцем доставили владельцу и собаке большую радость, а заодно они помогут сохранить хорошую физическую форму после праздничных застолий.

31 декабря президент РКФ объяснил вред для собак жирной, острой, жареной и копченой пищи, в том числе популярных новогодних салатов оливье и селедки под шубой. Эти продукты могут вызвать отравление у животных.

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