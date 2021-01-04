Санкт-Петербург возобновил работу общепита

Бары и рестораны Петербурга возобновили работу. Заведения могут открываться в 06:00 и закрываться в 23:00, передает телеканал «Известия». Открылись также кафе в торговых центрах. С 7 января в Петербурге начнут работать театры. Однако есть ограничения: в зал смогут пустить лишь 25% зрителей от прежнего числа посетителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.