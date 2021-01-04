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Экс-министры обороны США призвали военных не вмешиваться в споры вокруг выборов

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Десять бывших министров обороны США призвали американских военных не вмешиваться в споры вокруг выборов и поспособствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену и его команде. Соответствующее открытое письмо экс-главы Пентагона опубликовали в газете Washington Post.

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В послании отмечается, что президентские выборы в стране состоялись, губернаторы подтвердили их результаты, а все жалобы были рассмотрены и «время ставить под сомнение результаты прошло».

«Попытки привлечь вооруженные силы США к разрешению споров, связанных с выборами, приведут нас на опасную, противозаконную и неконституционную территорию. Гражданские и военные должностные лица, которые приказывают принимать такие меры или осуществляют их, понесут ответственность, в том числе потенциально могут подвергнуться уголовным наказаниям из-за серьезности последствий их действий», — подчеркнули экс-министры.

Бывшие главы Пентагона заявили, что переходный период важен для «успешной передачи власти». В связи с этим необходимо осуществить «полный и прозрачный» процесс транзита в министерстве обороны. Представители ведомства и его глава Кристофер Миллер должны «воздерживаться от любых политических действий", которые "подрывают результаты выборов» или мешают «новой команде», заключили бывшие руководители оборонного ведомства.

В конце декабря Байден заявил, что политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти новой администрации. Министерство обороны США впоследствии опровергло заявления избранного президента.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать «ясной победой». Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Дональд Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

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