Крайне опасная болезнь может грозить миру

Заразность как у COVID-19, смертельность как у Эболы. Миру может грозить новая, крайне опасная болезнь ,передает телеканал «Известия». С предсказанием выступил Жан-Жак Муембе-Тамфум. Французский учёный — один из первооткрывателей Эболы. Врач ссылается на данные одной из пациенток. У женщины — все симптомы геморроидальной лихорадки. При этом ни одного известного возбудителя в анализах нет. Известия о «болезни Х» произвели много шума. Эксперты: болезнями должны заниматься врачи, а не СМИ. Вероятность прихода новых вирусов всё время примерно одинакова. Эксперты: особенно сильно бояться болезней на фоне COVID стало модно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.