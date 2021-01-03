Восемь человек погибли в ДТП в республике Тыва
ДТП произошло в воскресенье, 3 января, в Улуг-Хемском районе Hеспублики Тыва, в результате происшествия восемь человек погибли, трое получили ранения.
По данным МЧС, на дороге столкнулись два легковых автомобиля. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.
Степень тяжести травм и место госпитализации пострадавших пока неизвестны.
Отмечается, что на месте столкновения от МЧС работали пять человек и две единицы техники.
В начале декабря пять человек погибли в результате ДТП в Каневском районе Краснодарского края. Авария произошла на автодороге Краснодар–Ейск.