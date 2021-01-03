В Норвегии после схода оползня нашли пятого погибшего

В Норвегии нашли пятого погибшего в районе схода оползня. Еще пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести, передает телеканал «Известия». Тело первого погибшего спасатели обнаружили накануне. Оползень сошёл 30 декабря в 30 км к северу от Осло. Было эвакуировано более 700 жителей, 10 человек пострадали.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.