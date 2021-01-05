Живая стена: как создается памятник защитникам Москвы

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
В мастерской заслуженных художников России и Армении, скульпторов Ваге и Микаэля Согоянов продолжается работа над памятником бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы. Его открытие должно состояться в парке «Акведук» на северо-востоке столицы 22 июня 2021 года. Как создается мемориал — в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
13-я Ростокинская дивизия народного ополчения была сформирована в Москве в июле 1941 года и вошла в состав 32-й армии Резервного фронта
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
В нее вступили работники предприятий, сотрудники ВДНХ, студенты и педагоги
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
11 800 ополченцев отправились на фронт и в сентябре попали под один из главных ударов немцев во время битвы за Москву
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Несмотря на превосходящие силы противника, ополченцам удалось на протяжении 13 дней сдерживать наступление
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
В октябре дивизия заняла позиции на линии оборонительного Ржевско-Вяземского рубежа, на западном берегу Днепра
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Ополченцам удалось оттянуть на себя значительные силы немецких войск, они участвовали в боях против танковых групп противника
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Сдерживая наступление немецких войск на Москву, почти все бойцы и командиры дивизии погибли или попали в плен в ходе сражений
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
«Монумент 13-й дивизии народного ополчения посвящен подвигу рядовых москвичей, которые, уйдя добровольно на фронт в самом начале, в дни формирования первой волны ополчения, жертвуя собой, заслонили подступы к Москве, — говорит скульптор Микаэль Согоян. — Это поистине сакральная тема, хотя и мало раскрытая в источниках. Оборонительная и позже наступающая операция под Москвой стала предзнаменованием к будущей победе над фашизмом».
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Композиция, которая будет установлена в Ростокино, — фигуры двух ополченцев в шинелях, у одного из них в руке винтовка. Молодой боец поддерживает раненого старшего товарища
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Герои композиции представляют два разных поколения: в московское ополчение вступали в основном люди непризывного возраста — до 17 и старше 50 лет
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
Место установки памятника, по словам авторов, также символично
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
«Оно позволяет почувствовать глубинную связь этого уникального явления в истории войны — московского народного ополчения 1941 года — с древней историей Москвы, с тем старинным укладом жизни, в котором из поколения в поколение передавались лучшие человеческие качества», — говорит Микаэль Согоян
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