Живая стена: как создается памятник защитникам Москвы

«Монумент 13-й дивизии народного ополчения посвящен подвигу рядовых москвичей, которые, уйдя добровольно на фронт в самом начале, в дни формирования первой волны ополчения, жертвуя собой, заслонили подступы к Москве, — говорит скульптор Микаэль Согоян. — Это поистине сакральная тема, хотя и мало раскрытая в источниках. Оборонительная и позже наступающая операция под Москвой стала предзнаменованием к будущей победе над фашизмом».