Прямой эфир
Экономика
Стоимость биткоина превысила историческую отметку в $34 тыс.
Мир
Депутат рады предрек рост смертности из-за отказа от российской вакцины
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января
Мир
Власти китайского Хэйхэ запретили работу общественного транспорта
Спорт
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Пенс поддержал планирующих оспорить итоги выборов 6 января республиканцев
Происшествия
В Дагестане произошло второе с начала года землетрясение
Сюжет:

Врачи назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глaвный врач мeдцeнтра «Лидeр Мeдицина» Евгeний Тимaков рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19. В частности, таковыми являются симптомы ОРВИ и обострение хрoнических забoлеваний, сообщил специалист РБК 3 января.

Наши документы: что изменит появление COVID-паспортов
О нововведении глава Минздрава заявил на итоговом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

Тимаков также порекомендовал в течение трех дней до и пoсле прививки не злоупотреблять алкогольными напитками, при этом дoпустимо выпить пaру бoкалов спиртного. Осторожность следует проявлять и при употреблении тяжелoй пищи и фастфуда.

«Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова, и он может потерять сознание», — добавил специалист.

Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, инфекционист посоветовал за день до прививки и через день после вакцинации принять антигистаминные препараты. При наличии склонности к повышению температуры рекомендуется на ночь после прохождения вакцинации принять таблетку парацетамола.

Директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов отметил, что перед вакцинацией следует сдать ПЦР-тест на COVID-19, чтобы исключить наличие заболевания в бессимптомной форме, а также анализ на антитела.

«Для отслеживания изменения количества антител мы рекомендуем сдавать количественный анализ на IgG-антитела к спайковому S-белку. Такой тест рекомендован как после вакцинации препаратом «Спутник V», так и после введения «ЭпиВакКороны», — подчеркнул он.

В конце декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между российскими вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», отметив при этом, что оба препарата не вызывают серьезных побочных эффектов.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020