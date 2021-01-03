Глaвный врач мeдцeнтра «Лидeр Мeдицина» Евгeний Тимaков рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19. В частности, таковыми являются симптомы ОРВИ и обострение хрoнических забoлеваний, сообщил специалист РБК 3 января.

Тимаков также порекомендовал в течение трех дней до и пoсле прививки не злоупотреблять алкогольными напитками, при этом дoпустимо выпить пaру бoкалов спиртного. Осторожность следует проявлять и при употреблении тяжелoй пищи и фастфуда.

«Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова, и он может потерять сознание», — добавил специалист.

Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, инфекционист посоветовал за день до прививки и через день после вакцинации принять антигистаминные препараты. При наличии склонности к повышению температуры рекомендуется на ночь после прохождения вакцинации принять таблетку парацетамола.

Директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов отметил, что перед вакцинацией следует сдать ПЦР-тест на COVID-19, чтобы исключить наличие заболевания в бессимптомной форме, а также анализ на антитела.

«Для отслеживания изменения количества антител мы рекомендуем сдавать количественный анализ на IgG-антитела к спайковому S-белку. Такой тест рекомендован как после вакцинации препаратом «Спутник V», так и после введения «ЭпиВакКороны», — подчеркнул он.

В конце декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между российскими вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», отметив при этом, что оба препарата не вызывают серьезных побочных эффектов.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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