Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в полуфинал ЧМ. Россияне обыграли немцев со счетом 2:1. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне. Шайбы забросили Василий Пономарев и Данил Башкиров, сообщает телеканал «Известия».

В полуфинале в ночь на 5 января РФ может сыграть с Канадой, если сборные Канады, США и Финляндии одержат победы в четвертьфинальных встречах. Финал и матч за третье место пройдут в ночь на 6 января.

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