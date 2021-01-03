МВД не намерено менять полномочия участковых по бытовым преступлениям

Новая концепция развития службы участковых в России не предполагает наделения сотрудников министерства дополнительными полномочиями для разрешения семейно-бытовых конфликтов и профилактики бытовой преступности. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МВД РФ.

Согласно сообщению, полиция уже наделена достаточным спектром механизмов предупреждения преступлений указанного вида, в том числе профилактические беседы и учет, в части разрешения семейно-бытовых конфликтов и профилактики бытовой преступности.

17 ноября МВД России заявило об усовершенствовании службы уполномоченных участковых полиции с целью повышения престижа и социальных гарантий.

В 2019 году вступил в силу приказ МВД, который снизил нагрузку на участковых полиции и избавил их от ряда «избыточных и дублирующих обязанностей».