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Глава езидской общины Армении скончался в возрасте 83 лет

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Умер глава езидской общины Армении Азиз Тамоян. Ему было 83 года. Об этом в субботу, 2 января, сообщило радио Sputnik Армения со ссылкой на депутата парламента страны Рустама Бакояна.

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Депутат, представляющий в законодательном органе республики езидскую общину, отметил, что причины смерти ему неизвестны.

Председатель Ассоциации молодых езидов Армении Саид Авдалян в Facebook уточнил, что Тамоян посвятил всю свою жизнь сохранению национальной идентичности езидов, а также укреплению армяно-езидской дружбы.

Езиды — курдская этноконфессиональная группа, которая проживает в основном на севере Ирака, в Иракском Курдистане. В Армении проживает порядка 60 тыс. езидов.

В 2014 году представители этой общности подверглись геноциду со стороны террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). Террористы захватили район их компактного проживания Синджар в Ираке. По некоторым данным боевики убили до 10 тыс. езидов.

В январе 2018 года парламент Армении принял заявление, признающее и осуждающее геноцид езидов, совершенный четырьмя годами ранее террористами в Ираке. В Ереване призвали принять меры для обеспечения безопасности и защиты езидского населения и приложить все возможные усилия с целью исключения в будущем подобных нарушений прав человека.

24 июня Госдепартамент США повысил с $5 млн до $10 млн награду за сведения, которые позволят установить, где находится новый главарь террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мавль.

По данным внешнеполитического ведомства США, террорист причастен к убийствам и похищениям езидов в Ираке, руководил различными вылазками боевиков.

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