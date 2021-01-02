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Экс-главу ГИБДД Москвы Дроганова отстранили по собственному желанию

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Начальника ГИБДД Москвы Юрия Дроганова президент России Владимир Путин отстранил от должности своим указом 4 ноября 2020 года. Об этом сообщилa пресс-служба ГУ МВД по столице.

Отмечается, что полицейский подал рапорт об увольнении по выслуге лет, дaющей право на получение пенсии, по собственному желанию, пишет РЕН ТВ.

Дроганова назначили главой московского управления Госавтоинспекции в ноябре 2019 года. Его предшественник Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию в апреле того же года.

Согласно данным на сайте столичного управления Госавтоинспекции, временно исполняющим обязанности начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве стал полковник полиции Алексей Диокин.

До этого Диокин с мая 2016 года был заместителем начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Москве. Он награжден медалями «За отличие в службе» III и II степени, «За доблесть в службе», а также «За боевое содружество».

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