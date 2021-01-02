Стилисты перечислили тренды 2021 года

В 2021 году в моде будут ненатуральные цвета волос. Об этом заявили эксперты, опрошенные американским журналом Health.

По словам стилиста Оливера Адамса, в новом году популярными будут пользоваться дымчатые оттенки, «сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос». При этом в текущем году мода «будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков». Адамс полагает также, что новым трендом будут волосы с оттенком красного вина, в частности, темная вишня и мерло с переходом в бордовый. Он порекомендовал девушкам с длинными волосами применять окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы платиновый блонд не требовал особого ухода.

Стилист Фредерик Феккай призывает носить в 2021 году прически с металлическим золотым цветом. Девушкам с короткими волосами эксперт посоветовал поиграть с платиновым блондом. Самым смелым девушкам Феккай посоветовал лавандовый оттенок. Стилист полагает, что такой цвет помогает сгладить черты лица и приковывает к себе взгляды, особенно если девушка пострижена коротко.

30 ноября 2020 года топ-стилист, колорист Игорь Хонин рассказал, как отличить хорошего стилиста от непрофессионала. По словам Хонина, многочисленные дипломы и награды парикмахера не являются показателем его профессионализма в деле краски и стрижки. Он пояснил, что конкурсный мастер и салонный мастер — это «две совершенно разные истории», поскольку обладатель Гран-при и различных наград может совершенно не уметь делать салонные классические работы.