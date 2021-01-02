Адвокат Лин Вуд требует арестовать Майка Пенса

Адвокат Трампа Лин Вуд требует арестовать Майка Пенса. Более того, юрист считает, что вице-президента США нужно казнить, передает телеканал «Известия». По мнению Вуда, Пенс совершил государственную измену. Ранее Вице-президент США попросил суд Техаса отклонить иск Луи Гомерта. Республиканец требовал отмены результатов голосования в этом штате. Если бы иск был удовлетворен, Пенс смог бы сам решать, какие голоса выборщиков учитывать.

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