Топ-5 мест для прогулок в Подмосковье

Комитет по туризму Подмосковья назвал топ-5 мест для прогулок в области. На первом месте — усадьба

Дубровицы в Подольске, сообщает телеканал «Известия». В топе — храм иконы Знамения Пресвятой Богородицы, он является одим из самых красивых и необычных храмов Подмосковья. Также для незабываемой прогулки подойдёт Коломенский кремль одно из лучших мест для посещения. В топе среди красивых мест области Зарайский кремль. Архитектурный ансамбль включает несколько соборов и музеи. В кремле хранится главная святыня Зарайска — икона Николая Чудотворца. Также незабываемое впечатление произведёт киногород Piligrim Porto в Солнечногорске. В парке расположены постройки европейского города XVIII века, такие как дом губернатора, гостиница, крепость и даже одинокий погост с виселицей. В пятёрку лучших локаций для прогулок зимой вошёл и парк-усадьба Кривякино в Воскресенске.

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