Дональд Трамп объявил о митинге 6 января

Дональд Трамп объявил о митинге своих сторонников 6 января. Акция пройдёт в Вашингтоне в день когда Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, передает телеканал «Известия». Ранее глава Белого дома отказался признать поражение на выборах. По итогам решения выборщиков 232 голоса отдали действующему президенту, Байдену — 306. Трамп не прекращает обращаться в суды и ищет лазейки в законах.

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