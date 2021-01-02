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В 2021 году Кубань планирует восстановить турпоток

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На Кубани ждут восстановления турпотока до уровня, который был до пандемии. Курорты планируют принять 15–17 млн человек в 2021 году, сообщает телеканал «Известия». Сейчас помимо летнего отдыха в регионе активно продвигают всесезонные турпродукты, также ведётся работа над повышением качества услуг. Напомним, Краснодарский край является основным курортным регионом нашей страны. В 2020 году на Кубань приехали 12 млн туристов это почти на 5 млн меньше, чем в 2019 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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