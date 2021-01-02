Менеджер бойца Хабиба Нурмагомедова допустил возобновление его карьеры

Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон. Менеджер бойца Али Абдель-Азиз допустил возобновление карьеры, сообщает телеканал «Известия». Привлечь внимание Хабиба может поединок с Жоржем Сен-Пьером. Возможно, канадский боец сам не прочь снять перчатки с гвоздя. Сен-Пьер не выступал с 2017, после победы над Биспингом Майклом. Канадец — чемпион мира в двух весовых категориях. Хабиб Нурмагомедов заявил об уходе из UFC в октябре 2020.

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