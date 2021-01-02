«Ночные волки» устроили новогоднее шоу для пациентов детской больницы в Москве

«Ночные волки» в канун Нового года поздравили праздничным шоу юных пациентов детской клинической больницы имени Башляевой в Москве.

Под окнами корпусов, где в том числе проходят лечения дети с подтвержденным коронавирусом, байкеры 31 декабря организовали парад сказочной техники.

Главный персонаж праздника, Дед Мороз, появился на 15-метровом мотоцикле. Свитой новогоднего волшебника были несколько «ночных волков».

В августе этого года «Ночные волки» провели акцию ко Дню государственного флага России. Байкеры собрались на смотровой площадке МГУ, чтобы стать донорами крови. Участие в акции приняли десятки столичных мотоциклистов.