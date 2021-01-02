Во Вьетнаме выявили «британский» штамм

Новый штамм коронавируса выявили во Вьетнаме. Инфекцию обнаружили у 45-летней местной жительницы. Известно, что женщина вернулась из Лондона 22 декабря, передает телеканал «Известия». Напомним «Британский» штамм обнаружен ещё в 18 странах, помимо самой Великобритании. Ранее Борис Джонсон отмечал, что новая разновидность коронавируса на 70% заразнее, выявленной до этого инфекции.

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