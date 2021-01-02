Петр Ян планирует провести 3 боя в 2021 году и установить рекорд

Петр Ян: надеюсь в 2021 году провести три боя. Чемпион UFC хочет установить рекорд по защитам титула, сообщает телеканал «Известия». Ян заработал пояс, побив в 2020 году 27-летнего Жозе Альдо. Бой россиянина против Алджамэйна Стерлинга перенесли с 13 декабря на 2021 год. За свою карьеру из 16 боёв Ян победил в 15, в UFC он выиграл семь поединков.

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