В российских школах могут появиться уроки футбола

Проект совместно готовят Российский футбольный союз и Министерство просвещения, сообщает телеканал «Известия». Учителя физкультуры освоят программу обучения онлайн. В проекте «Футбол в школе» есть курс для преподавателей. В первом наборе 25-часовое обучение уже прошли 500 человек. Комплексная реализация затронет три пилотных региона России. Для проекта Российский футбольный союз и Министерство просвещения выбрали, Татарстан, Свердловская и Нижегородская области.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.