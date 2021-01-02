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Новый регламент сдачи экзамена по вождению вступит в силу 1 апреля

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В январе будет утвержден новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, изменения коснутся только практической части, сообщает 2 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Новый административный регламент может быть подписан уже в начале 2021 года», — цитирует агентство источник.

Сейчас, отметили в правоохранительных органах, документ проходит согласование с другими ведомствами.

Согласно документу, главным образом изменения внесли в практическую часть экзамена, из которого исключили этап «площадка» для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Для сдачи экзамена на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами этап сохранили.

При проведении экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

В пресс-службе МВД России при этом пояснили, что маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен, а экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены.

Изменения внесут и в систему оценок. Проект административного регламента предусматривает 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен сразу же будет прекращен, — среди них непристегнутый ремень и пользование мобильным телефоном или иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

Штрафные баллы будут начисляться по 41 пункту нарушений. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

МВД также определило шесть оснований, которые предусматривают, при каких случаях кандидат в водители не будет допускаться к экзамену на права. В их числе лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители.

Допускать к экзаменам на права будут с 16 лет. Для этого несовершеннолетние заявители должны будут предоставить письменное согласие одного из законных представителей.

В теоретической части Госавтоинспекция изначально планировала увеличить число вопросов в теоретической части экзамена и изменить порядок приема испытания, но, как уточнили в МВД, теоретическая часть экзамена останется неизменной.

Регламентом также предъявляются дополнительные требования к экзаменатору во время сдачи практической части экзамена по вождению.

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