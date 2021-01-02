В Архангельске ищут грабителя банка

В Архангельске объявили награду за информацию о грабителе банка. Мужчина украл из отделения, по проспекту Ломоносова больше 20 млн рублей, сообщает телеканал «Известия». Подробности правонарушения не разглашаются. Банк предложил 1 млн рублей за любую информацию о грабителе которая поможет полицейским поймать грабителя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.