Незаконная вечеринка во Франции

Во Франции штрафуют участников незаконной вечеринки. Протоколы получили более 200 человек, передает телеканал «Известия». А всего на рейв-вечеринке в Льероне собрались 2,5 тыс. гостей. Особо агрессивные планируют танцевать до понедельника. Прибывших полицейских избили и сожгли их машину. На место вызвали подкрепление, люди отказываются расходиться. Место вечеринки окружено, всем, кто выходит, выписывают штраф.

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