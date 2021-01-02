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Трамп назвал незаконным механизм голосования на выборах в Джорджии

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Выборы 5 января в штате Джорджия, от исхода которых решится, какая партия будет контролировать Сенат Конгресса, будут «незаконными и недействительными». Об этом 2 января заявил президент США Дональд Трамп.

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«На [президентских] выборах 2020 года имела место массовая коррупция», — написал он в Twitter.

Он назвал неконституционной утвержденную властями штата договоренность между демократами и республиканцами Джорджии, согласно которой избиратели имеют возможность вносить исправления в бюллетени, содержащие возможные несоответствие между их подписями в том виде, в котором они указаны в бюллетенях, и подписью в базе данных избирательной комиссии. По версии Трампа, выборы в Джорджии «будут незаконными и недействительными».

За день до выборов Трамп выступит перед своими сторонниками в этом штате.

В Джорджии на 5 января 2021 года запланирован второй тур выборов в сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате конгресса США. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Республиканец Трамп ранее убеждал жителей штата проголосовать за своих однопартийцев, добивающихся переизбрания.

Республиканская партия после прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в сенате до 50 мест против 48 у демократов. С избранием Камалы Харрис вице-президентом США демократы получают преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделяются поровну.

Трамп анонсировал свое появление в Вашингтоне 6 января, когда конгресс должен официально утвердить результаты голосования выборщиков на президентских выборах. Группа законодателей-республиканцев может предпринять попытку оспорить результаты, что может ненадолго отложить признание демократа Джо Байдена президентом.

Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должен подать хотя бы один член палаты представителей и один член сената — тогда заседание конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу.

Трамп убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

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